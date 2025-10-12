PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung - Unbekannte hinterlassen vorsätzlich Verschmutzungen an Haustür

Birkenfeld (ots)

In der Zeit zwischen dem 08.10.2025 und 12.10.2025 kam es an einem Anwesen in der Saarstraße, Nähe einer Gaststätte, in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung. Demnach haben unbekannte Täter jeweils zur Nachtzeit zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr Verschmutzungen an der Haustür hinterlassen. An drei Nächten wurden Briefkasten und Haustür durch unbekannte Flüssigkeit, Hundekot und Bioabfall so stark verschmutzt, dass es mit nicht unerheblichen Reinigungsarbeiten entfernt werden muss. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

