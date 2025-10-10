Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reger Fahrzeugverkehr auf dem Verbindungsweg zwischen der Ortschaft Filzen und Konz-Berendsborn

Konz (ots)

Nach einer Anwohnerbeschwerde führt die Polizei Konz seit Anfang Oktober 2025 auf dem Verbindungsweg zwischen der Ortschaft Filzen und Konz-Berendsborn Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde festgestellt, dass die Strecke, offensichtlich wegen der bis zum Ende des Jahres andauernden Sperrung der Saarstraße in Konz, trotz Durchfahrtsbeschränkung (u.a. Verkehrszeichen 260 - Verbot für Kraftfahrzeuge) rege als Abkürzung genutzt wird. Verbotswidrig einfahrende Fahrzeugführende müssen mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung von 50,- EUR rechnen. Die Polizei Konz weist darauf hin, dass auch künftig unangekündigte Kontrollen in diesem Bereich stattfinden werden.

