PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verdacht der Körperverletzung

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verdacht der Körperverletzung
  • Bild-Infos
  • Download

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 07.10.2025, gegen 19:00 Uhr kam es in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 81-jährigen Mannes. Demnach sei er mit einem unbekannten Zweiradfahrer in einen Streit geraten. Anschließend habe der unbekannte Täter den Geschädigten mit seinem Zweirad vorsätzlich touchiert, sodass der Geschädigte zu Boden fiel und sich leicht verletzte.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per Mail piidar-oberstein@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 18:22

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Norma Marktes in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Am Montag, dem 06.10.2025, im Zeitraum von 09:30 bis 12:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Norma Marktes in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher vermutlich beim Rangieren in/aus eine(r) Parklücke die rechte Fahrzeugseite des neben ihm befindlichen PKW, Nissan Pulsar. Der Unfallverursacher entfernte ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 17:16

    POL-PDTR: Schulbus drohte nach Verkehrsunfallflucht abzustürzen - Zeugen gesucht

    Trier-Ehrang (ots) - Am Montag, den 06.10.2025, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich auf der Umleitungsstrecke zur Hinteren Heide in Trier-Ehrang eine Verkehrsunfallflucht, unter Beteiligung eines 9-Sitzer-Schulbusses. Unmittelbar nach Beginn der Strecke, kam dem besagten Schulbus ein bisher unbekannter dunkler PKW entgegen. Aufgrund der Enge der Straße und des Tempos des ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:12

    POL-PDTR: Suche nach Geschädigten nach Körperverletzung am Stockplatz

    Trier (ots) - In der Nacht vom 20.09.2025 gegen 01:00 Uhr kam es in einer Gaststätte am Stockplatz in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Der Beschuldigte schlug auf den, der Polizei unbekannten Geschädigten, ein und verließ die Örtlichkeit. Im Anschluss verlagerte sich die körperliche Auseinandersetzung zwischen nunmehr 3 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren