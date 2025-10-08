PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Norma Marktes in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Montag, dem 06.10.2025, im Zeitraum von 09:30 bis 12:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Norma Marktes in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher vermutlich beim Rangieren in/aus eine(r) Parklücke die rechte Fahrzeugseite des neben ihm befindlichen PKW, Nissan Pulsar. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
06503-91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

