PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schulbus drohte nach Verkehrsunfallflucht abzustürzen - Zeugen gesucht

Trier-Ehrang (ots)

Am Montag, den 06.10.2025, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich auf der Umleitungsstrecke zur Hinteren Heide in Trier-Ehrang eine Verkehrsunfallflucht, unter Beteiligung eines 9-Sitzer-Schulbusses. Unmittelbar nach Beginn der Strecke, kam dem besagten Schulbus ein bisher unbekannter dunkler PKW entgegen. Aufgrund der Enge der Straße und des Tempos des entgegenkommenden unbekannten PKW, entschied sich der Busfahrer dazu, auf das sich rechtsseitig der Straße befindliche Bankett auszuweichen. Dieses war jedoch nicht befestigt, sodass der Schulbus in den Abhang abrutschte und drohte hinabzustürzen. Durch die Berufsfeuerwehr Ehrang wurde der Schulbus gesichert, bis dieser mit einem Kran geborgen werden konnte.

Im Schulbus befand sich neben dem Fahrer noch ein weiteres Schulkind. Beide Insassen konnten den Schulbus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. An dem Schulbus entstand kein Schaden. Die Umleitungsstrecke war für ca. 4 Stunden gesperrt.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 oder PISchweich@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:12

    POL-PDTR: Suche nach Geschädigten nach Körperverletzung am Stockplatz

    Trier (ots) - In der Nacht vom 20.09.2025 gegen 01:00 Uhr kam es in einer Gaststätte am Stockplatz in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Der Beschuldigte schlug auf den, der Polizei unbekannten Geschädigten, ein und verließ die Örtlichkeit. Im Anschluss verlagerte sich die körperliche Auseinandersetzung zwischen nunmehr 3 ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:34

    POL-PDTR: Polizeiliche Schwerpunktkontrollen in Trier

    Trier (ots) - Am gestrigen Montag, 06. Oktober 2025 führten Beamte der Polizeiinspektion Trier zusammen mit Beamten des Zolls mobile als auch stationäre Verkehrskontrollen in Triers westlichen und nördlichen Bereichen durch. Die geplante Maßnahme hatte insbesondere die Zielrichtung, Gewerbetreibende im Bereich Altmetall einer Kontrolle zu unterziehen und die Einhaltung gesetzlicher Normen zu überprüfen. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren