Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schulbus drohte nach Verkehrsunfallflucht abzustürzen - Zeugen gesucht

Trier-Ehrang (ots)

Am Montag, den 06.10.2025, gegen 07:50 Uhr, ereignete sich auf der Umleitungsstrecke zur Hinteren Heide in Trier-Ehrang eine Verkehrsunfallflucht, unter Beteiligung eines 9-Sitzer-Schulbusses. Unmittelbar nach Beginn der Strecke, kam dem besagten Schulbus ein bisher unbekannter dunkler PKW entgegen. Aufgrund der Enge der Straße und des Tempos des entgegenkommenden unbekannten PKW, entschied sich der Busfahrer dazu, auf das sich rechtsseitig der Straße befindliche Bankett auszuweichen. Dieses war jedoch nicht befestigt, sodass der Schulbus in den Abhang abrutschte und drohte hinabzustürzen. Durch die Berufsfeuerwehr Ehrang wurde der Schulbus gesichert, bis dieser mit einem Kran geborgen werden konnte.

Im Schulbus befand sich neben dem Fahrer noch ein weiteres Schulkind. Beide Insassen konnten den Schulbus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. An dem Schulbus entstand kein Schaden. Die Umleitungsstrecke war für ca. 4 Stunden gesperrt.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 oder PISchweich@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell