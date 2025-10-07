PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gedenkstätte Hinzert - Schild am Radweg umgefahren und abgehauen

Hinzert (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 02.10.25 und Montag, 06.10.25, fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer die L148 im Bereich der Gedenkstätte Hinzert und überfuhr ein "Radwegschild". Anschließend entfernte er sich unerkannt. An der Unfallörtlichkeit wurden Spuren des Unfallverursachers gesichert. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an die pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Koblenzer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

