POL-PDTR: Herbstgefahren auf dem Schulweg - Pressemitteilung der Polizei Birkenfeld anlässlich der bevorstehenden dunklen Jahreszeit

Birkenfeld (ots)

Der Herbst hat begonnen. Der Schulweg birgt besonders in dieser Jahreszeit mit Dunkelheit, nassem Laub, Nebel und Regen erhöhte Unfallgefahren. Daher kann insbesondere die entsprechende Kleidung von lebenswichtiger Bedeutung sein, vor allem für die jüngsten und unerfahrenen Verkehrsteilnehmer*innen.

Leider stellt die Polizei immer wieder fest, dass nur sehr wenige Schüler*innen Kleidung bzw. Warnwesten mit Reflektoren tragen. Bitte statten Sie nach Möglichkeit Ihr Kind mit einer Warnweste, Jacke mit Reflektoren oder wahlweise leuchtenden Reflektorenbändern aus. Das erhöht die Erkennbarkeit erheblich.

Machen Sie Ihr Kind "sichtbar"!

- Den besten Schutz bietet retroreflektierende Kleidung, die das Scheinwerferlicht von Autos zurückstrahlt. Retroreflektierende Elemente oder Streifen sollen an allen Seiten der Kleidung aufgebracht sein und scheinen regelrecht zu leuchten, wenn sie angestrahlt werden - und das auch schon aus großer Entfernung. - Auch für Schuhe oder Mützen gibt es retroreflektierende Aufsätze. Gut sind auch blinkende Reflektoren, reflektierende Schutzwesten oder Umhänge.

Auch Ihr Kind muss sehen können!

- Manche Kapuzen an Jacken sind so geschnitten, dass sie sich nicht "mitdrehen", wenn der Kopf gedreht wird. Ein Kind kann sich damit nicht umschauen. - Besonders geeignet sind Kapuzen, die enger geschnitten sind und sich mit dem Kopf bewegen. Manchmal können sie auch mit einer Kordel etwas zusammengezogen werden, um sie dem Kopf anzupassen. - Machen Sie den Test mit der warmen Jacke Ihres Kindes. Wenn die Kapuze kein Drehen des Kopfes und kein Umschauen erlaubt, hilft es manchmal, darunter eine Kappe zu tragen. - Wenn Sie eine neue Jacke kaufen, achten Sie schon bei der Anprobe darauf, ob das Kind mit Kapuze ungehindert nach links und rechts schauen kann.

Parksituation im Umfeld der Grundschule Birkenfeld: Wir bitten alle Fahrzeugführer*innen um eine erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere im Bereich des Parkplatzes an der Jahnhalle sowie der Fa. Jysk während der Bring- und Abholzeiten. Bitte sensibilisieren auch Sie Ihr Kind hinsichtlich der erhöhten Gefahren im Straßenverkehr während der dunklen Jahreszeit und besprechen Sie gemeinsam die Sicherheitshinweise.

Die Polizei Birkenfeld wird die Schulwegkontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich im Rahmen ihres Präsenz- und Sicherheitskonzepts fortführen, um auch weiterhin ein höchstmögliches Maß an Verkehrssicherheit zu erzielen.

