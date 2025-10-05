PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen, Verursacher flüchtig

Trier-Biewer (ots)

Am Abend des 03.10.2025 ereignete sich gegen 20:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B53/Biewerer Straße, bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Ein aus Richtung Trier kommendes Fahrzeug nahm auf der B53 zwei vorfahrtsberechtigten Fahrzeugen, welche aus Richtung Schweich hintereinander fuhren, die Vorfahrt, um nach links in die Biewerer Straße abzubiegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wichen beide Fahrzeuge nach links aus und kollidierten dabei seitlich miteinander. Das abbiegende Fahrzeug fuhr in Richtung Biewer weiter, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug sind derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfallgeschehen und insbesondere zum abbiegenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Während der Unfallaufnahme war die B53 zwischenzeitlich voll gesperrt. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Trier, der Rettungsdienst, zwei Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei Trier und die Polizei Schweich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502/9157-0
E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 22:29

    POL-PDTR: Sachbeschädigung durch "Graffiti" an Wagons des Eisenbahnmuseums in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Unbekannte Täter besprühten mittels handelsüblicher Lackfarbe mehrere Wagons des Eisenbahnmuseums in Hermeskeil. Die unbekannten Täter verschafften sich über den umzäunten Bereich Zutritt zu dem Gelände des Eisenbahnmuseums. Dort besprühten sie mehrere Wagons, welche auf dem stillgelegten Eisenbahngelände abgestellt sind. Der Tatzeitraum ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 20:47

    POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

    B51, Höhe Abfahrt Möhn/Kordel (ots) - Am Samstag den 4. Oktober gegen 17:25 Uhr, kam es auf der B51 (Abfahrt Kordel/Möhn) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach bisherigen Zeugenangaben fuhr ein schwarzer Minivan, ähnlich einem VW Turan, mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bitburg und geriet in den Gegenverkehr. Der Geschädigte konnte nur durch das Ausweichen in den Graben einen Frontalzusammenstoß ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:04

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Wasserschiederstraße von Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Am Samstag den 04.10.2025 kam es zwischen 12-14:30 Uhr in Höhe der Wasserschiederstraße 1 in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Audi A1 durch einen unbekannten Unfallverursacher beim Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen obliegenden Pflichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren