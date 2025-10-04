Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch "Graffiti" an Wagons des Eisenbahnmuseums in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Unbekannte Täter besprühten mittels handelsüblicher Lackfarbe mehrere Wagons des Eisenbahnmuseums in Hermeskeil. Die unbekannten Täter verschafften sich über den umzäunten Bereich Zutritt zu dem Gelände des Eisenbahnmuseums. Dort besprühten sie mehrere Wagons, welche auf dem stillgelegten Eisenbahngelände abgestellt sind. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 01.10.2025 um 12 Uhr bis Donnerstag, 02.10.2025, 12 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.-EUR. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Ermittlungsansätze hinsichtlich der Feststellung der tatverdächtigen Personen vor. Sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung der Straftat dienen, werden von der Polizei Hermeskeil dankend entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell