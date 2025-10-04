PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch "Graffiti" an Wagons des Eisenbahnmuseums in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Unbekannte Täter besprühten mittels handelsüblicher Lackfarbe mehrere Wagons des Eisenbahnmuseums in Hermeskeil. Die unbekannten Täter verschafften sich über den umzäunten Bereich Zutritt zu dem Gelände des Eisenbahnmuseums. Dort besprühten sie mehrere Wagons, welche auf dem stillgelegten Eisenbahngelände abgestellt sind. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 01.10.2025 um 12 Uhr bis Donnerstag, 02.10.2025, 12 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000.-EUR. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Ermittlungsansätze hinsichtlich der Feststellung der tatverdächtigen Personen vor. Sachdienliche Hinweise, welche zur Aufklärung der Straftat dienen, werden von der Polizei Hermeskeil dankend entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Hermeskeil
Telefon: 06503-9151-10
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 20:47

    POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

    B51, Höhe Abfahrt Möhn/Kordel (ots) - Am Samstag den 4. Oktober gegen 17:25 Uhr, kam es auf der B51 (Abfahrt Kordel/Möhn) zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Nach bisherigen Zeugenangaben fuhr ein schwarzer Minivan, ähnlich einem VW Turan, mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bitburg und geriet in den Gegenverkehr. Der Geschädigte konnte nur durch das Ausweichen in den Graben einen Frontalzusammenstoß ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 19:04

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Wasserschiederstraße von Birkenfeld

    Birkenfeld (ots) - Am Samstag den 04.10.2025 kam es zwischen 12-14:30 Uhr in Höhe der Wasserschiederstraße 1 in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Audi A1 durch einen unbekannten Unfallverursacher beim Vorbeifahren touchiert. Der Unfallverursacher hat im Anschluss die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne seinen obliegenden Pflichten ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 13:54

    POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Irsch (ots) - Am heutigen Samstag ereignete sich auf der B 407 in der Gemarkung Irsch ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein BMW X-Modell befuhr die B 407 aus Zerf kommend in Richtung Irsch. Im Verlauf einer Rechtskurve der abschüssigen Strecke kollidierte er aus bisher unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der Fahrer des BMW wurde leicht, der Beifahrer des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren