PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gebäude bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Grimburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 01.10.2025, 15 Uhr, bis Donnerstag, 02.10.2025, 18 Uhr, ist es in der Medardusstraße in Grimburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde das Dach eines Garagenanbaus beschädigt. Aufgrund der Höhe der Anstoßstellen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW (Zulieferfahrzeug) handelte. Zeugen, die entsprechende Fahrzeuge im besagten Zeitraum festgestellt haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer 065003/9151-0 oder per Mail unter pihermskeil.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Tel. 06503/9151-0
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 14:58

    POL-PDTR: Kupferkabeldiebstahl in Tawern - Zeugen gesucht

    Tawern (ots) - In der Zeit vom 29.09.2025 bis zum 07.10.2025 wurde in Tawern am Sportplatzgelände (Wawerner Straße 101) von einem Materiallagerplatz der im Ort tätigen Firma, welche derzeit Kupfer- und Glasfaserkabel verlegt, ca. 400 Meter ummanteltes Kupferkabel im Wert von 7000 EUR durch bislang unbekannte Täter entwendet. Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 18:22

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Norma Marktes in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Am Montag, dem 06.10.2025, im Zeitraum von 09:30 bis 12:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Norma Marktes in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher vermutlich beim Rangieren in/aus eine(r) Parklücke die rechte Fahrzeugseite des neben ihm befindlichen PKW, Nissan Pulsar. Der Unfallverursacher entfernte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren