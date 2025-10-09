Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kupferkabeldiebstahl in Tawern - Zeugen gesucht

Tawern (ots)

In der Zeit vom 29.09.2025 bis zum 07.10.2025 wurde in Tawern am Sportplatzgelände (Wawerner Straße 101) von einem Materiallagerplatz der im Ort tätigen Firma, welche derzeit Kupfer- und Glasfaserkabel verlegt, ca. 400 Meter ummanteltes Kupferkabel im Wert von 7000 EUR durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell