Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Falschmeldung - Kindesentführung in Baumholder

Baumholder (ots)

Am Abend es 10.10.2025 wurden in sozialen Medien Beiträge über eine angebliche Kindesentführung in Baumholder veröffentlicht. Hierbei handelt es sich Falschmeldungen. Der Polizeiinspektion Baumholder ist ein solcher Fall nicht bekannt.

Bei den Beiträgen handelt es sich um sogenannte "Hoax", also zielgerichtete Falschmeldungen.

Pflichtbewusste Nutzer "teilen" und leiten solche Beiträge häufig mit der Intension weiter, die Aufklärung eines Verbrechens zu unterstützen.

Das Verbreiten solcher Meldungen, ohne zuvor die Quelle zu verifizieren, birgt jedoch Risiken. Die Verfasser der Falschmeldungen versuchen hierdurch an Login-Daten von Benutzerkonten zu bekommen (sog. "Phishing"). Wählt man einen in dem Beitrag eingefügten Link aus, wird man auf eine gefälschte Seite der Kommunikationsplattform geleitet. Hier wird man aufgefordert die Login-Daten erneut einzugeben. Mit den so erlangten Daten, können die Kriminellen das Benutzerkonto für kriminelle Machenschaften nutzen.

Werden solche Fake-Beiträge vermehrt Verbreitet, kann sich dies zudem negativ auf die in der Öffentlichkeit wahrgenommene Brisanz von echten Fahndungsaufrufen der Polizei auswirken.

Die Polizei rät daher allen Nutzern die Quelle solcher Beiträge zu prüfen, bevor diese Weitergeleitet werden.

Eine vertrauenswürdige Quelle wäre zum Beispiel der Internetauftritt oder der Social-Media-Kanal ihrer Polizei.

Um nicht Opfer von Internet-Kriminellen zu werden, sollte das Auswählen dubioser Links vermieden und Aufforderungen, die Login-Daten erneut einzugeben, hinterfragt werden.

Sofern solche Falschmeldungen bereits weiterverbreitet wurden, sollten diese umgehend gelöscht und der Ursprungsbeitrag bei der Plattform gemeldet werden. Hierdurch kann der Betreiber der Plattform entsprechende Maßnahmen einleiten, wie die Löschung der Meldung und Sperrung des Accounts.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783 991-0
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

