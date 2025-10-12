Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungsbrand in der Trier Innenstadt

Trier (ots)

Am Nachmittag des 12.10.2025 kam es in der Neustraße zu einem Wohnungsbrand. Durch die Feuerwehr wurden mehrere umliegende Häuser geräumt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Ein Bewohner musste mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell