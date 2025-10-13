PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht beim REWE-Getränkemarkt in Saarburg

Saarburg (ots)

Am 11.10.2025 gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Getränkemarkts in Saarburg eine Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Fahrzeug, beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke, einen schwarzen parkenden PKW linksseitig beschädigt haben. Der Verursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581 9155-0
E-Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 14:57

    POL-PDTR: Wohnungsbrand in der Trier Innenstadt

    Trier (ots) - Am Nachmittag des 12.10.2025 kam es in der Neustraße zu einem Wohnungsbrand. Durch die Feuerwehr wurden mehrere umliegende Häuser geräumt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Ein Bewohner musste mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 22:48

    POL-PDTR: Falschmeldung - Kindesentführung in Baumholder

    Baumholder (ots) - Am Abend es 10.10.2025 wurden in sozialen Medien Beiträge über eine angebliche Kindesentführung in Baumholder veröffentlicht. Hierbei handelt es sich Falschmeldungen. Der Polizeiinspektion Baumholder ist ein solcher Fall nicht bekannt. Bei den Beiträgen handelt es sich um sogenannte "Hoax", also zielgerichtete Falschmeldungen. Pflichtbewusste Nutzer "teilen" und leiten solche Beiträge häufig mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren