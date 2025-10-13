Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht beim REWE-Getränkemarkt in Saarburg

Saarburg (ots)

Am 11.10.2025 gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Getränkemarkts in Saarburg eine Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Fahrzeug, beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke, einen schwarzen parkenden PKW linksseitig beschädigt haben. Der Verursacher verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell