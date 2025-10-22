Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 kontrollierten am Dienstag zwischen 10 Uhr und 15:45 Uhr an drei stationären Kontrollstellen in der Freiastraße, der Kanalstraße und im Strandweg den Straßenverkehr.

Bei den Kontrollen hatten elf Personen den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt, zwölf nutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon, ein Kraftfahrzeug hatte keine ausreichende Versicherung. Außerdem hatten sieben der Kotrollierten keinen oder keinen ausreichenden Verbandskasten, keine Warnweste oder führten ihren Führerschein nicht mit.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und werden auch in Zukunft regelmäßig stattfinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell