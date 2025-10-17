PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Unbekannte beschädigen Fenster

Bünde (ots)

(hd) Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) stellte der Inhaber eines an der Liebermannstraße in Bünde gelegenen Unternehmens eine Beschädigung an einem Fenster des Firmengebäudes fest. Ein Blech war deutlich verbogen worden. Zudem waren drei außenliegende Beleuchtungseinrichtungen zerstört worden. Offenbar hatten unbekannte Täter versucht, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Da das Fenster standhielt, brachen die Straftäter die Tatausführung ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 11:30

    POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Bassbox aus Nordstadt gestohlen

    Herford (ots) - (um) Bislang Unbekannte stahlen vermutlich in der Nacht zu gestern (15.10.) aus einem Peugeot eine Bassbox mit Endstufe. Das Fahrzeug war seit zwei Tagen an der Wißmannstraße geparkt. Nachdem der Besitzer gestern zum Fahrzeug zurück kehrte, bemerkte er die Tat. Aus dem Innenraum fehlten ebenso einige Kabel und das Fahrzeug war komplett nach Diebesgut ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:54

    POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Rechts vor Links Unfall mit Pedelec

    Enger (ots) - (um) Ein Verkehrsunfall mit Leichtverletzten ereignete sich gestern Mittag (15.10.), gegen 13:40 Uhr, an der Kreuzung Elsestraße/Wigbertstraße. Ein Pedelecfahrer fuhr Auf der Wigbertstraße in Richtung Sattelmeistraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 36-Jährige PKW Fahrerin auf der Elsestraße in Richtung Brackfeldstraße . Im Bereich der Kreuzung ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:51

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - E-Scooter vom Kleinbahnhof gestohlen

    Enger (ots) - (um) Nur wenige Stunden war eine 35-Jährige nach eigenen Angaben von ihrem E-Scooter getrennt, nachdem sie am Freitag (10.10.) den Diebstahl bemerkte. Gegen 10:15 Uhr verschloss sie mit einem Ringschloss gesichert am Kleinbahnhof gegen Wegnahme den Roller am dortigen Fahrradständer. Nachdem sie gegen 12:10 Uhr zurück kehrte hatten bislang Unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren