Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Unbekannte beschädigen Fenster

Bünde (ots)

(hd) Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) stellte der Inhaber eines an der Liebermannstraße in Bünde gelegenen Unternehmens eine Beschädigung an einem Fenster des Firmengebäudes fest. Ein Blech war deutlich verbogen worden. Zudem waren drei außenliegende Beleuchtungseinrichtungen zerstört worden. Offenbar hatten unbekannte Täter versucht, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Da das Fenster standhielt, brachen die Straftäter die Tatausführung ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell