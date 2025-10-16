Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Rechts vor Links Unfall mit Pedelec

Enger (ots)

(um) Ein Verkehrsunfall mit Leichtverletzten ereignete sich gestern Mittag (15.10.), gegen 13:40 Uhr, an der Kreuzung Elsestraße/Wigbertstraße. Ein Pedelecfahrer fuhr Auf der Wigbertstraße in Richtung Sattelmeistraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 36-Jährige PKW Fahrerin auf der Elsestraße in Richtung Brackfeldstraße . Im Bereich der Kreuzung stießen die Fahrzeuge aneinander, wobei der PKW von rechts kam und damit Vorfahrt hat. Der 64-jährige Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich. Ein herbei gerufenener RTW übernahm die Versorgung der leichten Verletzungen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Vorfahrt "rechts vor links" über die gesamte Breite der Fahrbahn gilt. Von daher gelten besondere Sorgfaltspflichten beim Einfahren in den Kreuzungsbereich. Die Polizei sucht weitere Zeugen zum Unfallgeschehen. Hinweise zum Unfall werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell