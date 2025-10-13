Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Täter hinterlässt Hebelspuren

Herford (ots)

(um) Letztendlich blieb es bei dem Versuch eines Einbruches an der Kampstraße in Elverdissen, da der Täter durch Zeugen verscheucht wurde. Was war geschehen? In der Nacht zum Sonntag, gegen 23.40 Uhr, bemerkte eine Zeugin einen Einbrecher am Nachbarhaus. Der Täter machte laute Geräusche und hatte Licht dabei. Nachdem er die Beobachtung durch die Zeugin wahrnahm, lief er in die Dunkelheit davon. Zuvor hatte er etwa 3000.- Euro Sachschaden durch diverse Hebelspuren an den Fenstern und Türen hinterlassen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei zur Einbruchsvorsorge an Fenstern und Türen. Dauert es dem Einbrecher zu lange, steigt das Entdeckungsrisiko. In den meisten Fällen brechen die Täter dann ihr Vorhaben ab. Die Polizei sucht weitere Zeugen zu diesem Einbruchsversuch. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell