Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Pappelstraße wurde am Samstagmittag (12.07.2025) ein 52-Jähriger Hagener auf seinem Fahrrad leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11:55 Uhr im Einmündungsbereich zur Poststraße. Der 66-Jährige Dacia-Fahrer schilderte, dass er den Radfahrer beim Abbiegen übersehen hatte. Der 52-Jährige erklärte, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, als der Dacia seinen Weg kreuzte. Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz verletzte sich der Mann leicht. Eine Rettungswagenbesatzung verbrachte ihn vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus. An dem Dacia des 66-Jährigen entstand ein leichter Blechschaden, das Fahrrad des 52-Jährigen wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht beschädigt. (tse)

