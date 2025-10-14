PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - E-Scooter vom Kleinbahnhof gestohlen

Enger (ots)

(um) Nur wenige Stunden war eine 35-Jährige nach eigenen Angaben von ihrem E-Scooter getrennt, nachdem sie am Freitag (10.10.) den Diebstahl bemerkte. Gegen 10:15 Uhr verschloss sie mit einem Ringschloss gesichert am Kleinbahnhof gegen Wegnahme den Roller am dortigen Fahrradständer. Nachdem sie gegen 12:10 Uhr zurück kehrte hatten bislang Unbekannte den schwarzen Xiaomi entwendet. Das Ringschloss ließen die Täter am Abstellort zurück. Das etwa 300.- Euro teure Gefährt hatte ein Versicherungskennzeichen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass kein Eigentum an gestohlenen Gegenständen erworben werden kann. Sollte Ihnen ein gebrauchter Roller angeboten werden, empfiehlt sich eine Überprüfung der Individualnummer. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

