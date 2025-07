Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Weseke

Borken-Weseke (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Am Friedhof;

Tatzeit: zwischen 11.07.2025, 19.20 Uhr und 12.07.2025, 00.45 Uhr;

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Samstag zunächst Zugang in eine Garage eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Friedhof", bevor sie dort gewaltsam eine Nebeneingangstür zum Haus aufhebelten. Die Diebe durchsuchten das Innere und erbeuteten Schmuck.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell