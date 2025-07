Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Ölbachstraße; Unfallzeit: 12.07.2025, 14.45 Uhr; Eine 69-jährige Autofahrerin erlitt am Samstagnachmittag leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Ölbachstraße. Die Frau aus Ahrensbök hatte in ihrem am Fahrbahnrand stehenden Wagen gesessen, als eine 35-jährige Autofahrerin aus Vreden gegen 14.45 Uhr von hinten auffuhr. Rettungskräfte behandelten die 69-Jährige ...

