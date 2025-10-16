Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Bassbox aus Nordstadt gestohlen

Herford (ots)

(um) Bislang Unbekannte stahlen vermutlich in der Nacht zu gestern (15.10.) aus einem Peugeot eine Bassbox mit Endstufe. Das Fahrzeug war seit zwei Tagen an der Wißmannstraße geparkt. Nachdem der Besitzer gestern zum Fahrzeug zurück kehrte, bemerkte er die Tat. Aus dem Innenraum fehlten ebenso einige Kabel und das Fahrzeug war komplett nach Diebesgut durchwühlt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

