Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kollidiert mit Straßenschild - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6141554

Nachdem ein 56-Jähriger am 19.10.2025 in der Zollhofstraße/Rheinuferstraße einen Unfall verursacht hatte, haben die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass der Mann im Zollhoftunnel andere Verkehrsteilnehmer, u.a. einen silbernen und einen schwarzen Kombi, gefährdet haben soll.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen und mögliche Geschädigte, insbesondere die Fahrer der beschriebenen Kombis, sich zu melden.

Haben Sie am 19.10.2025, gegen 8:25 Uhr, einen auffällig fahrenden grauen Opel Corsa in der Zollhofstraße/Rheinuferstraße gesehen?

Wurden Sie durch die Fahrweise des Opel Corsa gefährdet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

