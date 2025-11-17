LPI-J: Schuppen gerät in Brand

Jena (ots) - Am Sonntag gegen 19:45 Uhr haben mehrere Personen über einen Balkon Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Jena Löbstedt verschafft. Dort haben sie mehrere Keller aufgebrochen und eine Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Als die beiden Täter von der 88-Jährigen Bewohnerin gestört wurden, ergriffen sie die Flucht. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz um nach den Tätern zu fahnden. Dabei konnten zwei männliche Personen im Alter von 16 und 20 Jahren gestellt ...

mehr