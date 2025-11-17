LPI-J: Schuppen gerät in Brand
Jena (ots)
Ein 82-Jähriger wollte am Sonntag gegen 14:00 Uhr ein Insektennest auf seinem Grundstück in Wenigenjena entfernen. Er zündete dieses an, doch das Feuer geriet außer Kontrolle und verbrannte den Schuppen und Teile der Terrasse. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden durch das rechtzeitige eingreifen der Feuerwehr nicht gefährdet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Ermittlung der genauen Brandursache ein.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell