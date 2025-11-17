LPI-J: Vandalismus an Bushaltestelle

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Tröbnitz: Am Freitag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Mercedes die Straße "An den Gebind" bergab und beabsichtigte auf die Hauptstraße zu fahren. Sie musste dabei den anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt gewähren. Sie übersah mutmaßlich jedoch einen 15-Jährigen Simson Fahrer und kollidierte mit diesem. Der junge Mann kam zu Fall und verletzte sich schwer am Becken ...

