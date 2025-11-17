LPI-J: Vandalismus an Bushaltestelle
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hartmannsdorf: Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe einer Bushaltestelle in Hartmannsdorf eingeschlagen. Ein 65-Jähriger meldete am Sonntagmorgen den Vorfall. Eine genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht festgestellt werden. Es gibt derzeit keine Hinweise zu den möglichen Tätern oder der genauen Tatzeit. Die Polizei Saale-Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell