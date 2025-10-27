Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251027- 1110 Frankfurt- Rödelheim: E-Bike Fahrer verunfallt

Frankfurt (ots)

(ma) Die Überladung eines E-Bikes dürfte die Ursache für einen Unfall eines E-Bike Fahrers am Sonntagabend (26. Oktober 2025) gewesen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 72-Jährige sein E-Bike gegen 22:00 Uhr von der Nidda über eine Wiese zum asphaltierten Fußgängerweg der Marquardstraße schob. Hier stieg er auf das Rad und verlor vermutlich aufgrund der Überladung das Gleichgewicht und stürzte. Der 72-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell