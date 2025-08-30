PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hauptbahnhof Wolfsburg, den 29.08.2025, 15:50 Uhr, Jugendlicher im Gleisbett und zwingt ICE zur Notbremsung

Wolfsburg (ots)

Ein 17jähriger, männlicher Jugendlicher, rumänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Berlin, hält sich mit Einverständnis der Eltern in Wolfsburg auf. Um den Bahnhof zu finden, damit er mit dem Zug zurück nach Berlin fahren kann, ist er auf dem Gleisverlauf in Richtung Bahnhof gefolgt. In Höhe der Allerseebrücke ist er aus dem Gebüsch auf den Gleiskörper getreten und auf den Gleisen in Richtung Bahnhof Wolfsburg gegangen. Der Lokführer eines aus östl. Richtung in den Bahnhof einlaufenden ICE hat dieses gerade noch rechtzeitig erkannt und sofort eine Notbremsung mit dem Zug durchgeführt. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass der Zug steht, bevor es zur Kollision gekommen ist. Die Person entfernt sich fußläufig vom Ereignisort in westl. Richtung. Die Bahnstrecke ist zwischen Vorsfelde und Wolfsburg in beiden Richtungen für ca. 45 Minuten vollständig gesperrt worden. Durch Polizeikräfte wird die Person im Gleiskörper festgestellt und aus dem Gefahrenbereich geführt. Verletzt wird niemand. Ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet. Der Jugendliche ist nach Feststellung der Personalien und mit Einverständnis der Eltern durch die Polizei in den Zug nach Berlin gesetzt worden. Da das Ereignis am Freitagnachmittag, dem verkehrsreichsten Zeitraum im Bahnverkehr, stattgefunden hat, sind erheblich viele Menschen betroffen gewesen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Lars Bollwien, Polizeihauptkommissar
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 08:02

    POL-WOB: Weitere Trunkenheitsfahrt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße

    Wolfsburg (ots) - Am 30.08.2025, um 04.17 Uhr, Heinrich-Nordhoff-Straße Richtung Innenstadt, fährt ein 38 jähriger Wolfsburger mit seinem PKW Peugeot unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei musste bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, weil er entsprechende Auffälligkeiten in seiner Fahrweise aufwies, einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille feststellen, auch hier wurde der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 07:29

    POL-WOB: Trunkenheitsfahrt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in falscher Fahrtrichtung

    Wolfsburg (ots) - Am Samstag, den 30.08.2025, um 02.22 Uhr, stellte eine Polizeistreife der Polizei Wolfsburg, einen PKW Skoda fest, der auf der vierspurigen Heinrich-Nordhoff-Straße in Fahrtrichtung Fallersleben unterwegs war aber auf der falschen Fahrtrichtungsfahrbahn, welche durch einen Grünstreifen zusätzlich getrennt sind. Der Fahrzeugführer konnte dann Höhe ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 17:21

    POL-WOB: Körperverletzung durch Schlagstock am Bahnhof Helmstedt

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, 29.08.2025 - Am Freitag, den 29.08.2025, kam es gegen 14:26 Uhr am Bahnhof Helmstedt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei bislang unbekannte männliche Täter auf dem Bahnsteig des Gleises 1, im Bereich des Treppenabgangs, zwei Männer an. Einer der Täter setzte dabei einen Schlagstock ein und schlug auf eines der Opfer ein. Die beiden weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren