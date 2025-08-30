POL-WOB: Weitere Trunkenheitsfahrt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße
Wolfsburg (ots)
Am 30.08.2025, um 04.17 Uhr, Heinrich-Nordhoff-Straße Richtung Innenstadt, fährt ein 38 jähriger Wolfsburger mit seinem PKW Peugeot unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei musste bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, weil er entsprechende Auffälligkeiten in seiner Fahrweise aufwies, einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille feststellen, auch hier wurde der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
