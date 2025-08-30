POL-WOB: Weitere Trunkenheitsfahrt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße

Helmstedt (ots) - Helmstedt, 29.08.2025 - Am Freitag, den 29.08.2025, kam es gegen 14:26 Uhr am Bahnhof Helmstedt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei bislang unbekannte männliche Täter auf dem Bahnsteig des Gleises 1, im Bereich des Treppenabgangs, zwei Männer an. Einer der Täter setzte dabei einen Schlagstock ein und schlug auf eines der Opfer ein. Die beiden weiteren ...

mehr