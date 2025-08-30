PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weitere Trunkenheitsfahrt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße

Wolfsburg (ots)

Am 30.08.2025, um 04.17 Uhr, Heinrich-Nordhoff-Straße Richtung Innenstadt, fährt ein 38 jähriger Wolfsburger mit seinem PKW Peugeot unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei musste bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, weil er entsprechende Auffälligkeiten in seiner Fahrweise aufwies, einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille feststellen, auch hier wurde der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Lars Bollwien, Polizeihauptkommissar
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.08.2025 – 07:29

    POL-WOB: Trunkenheitsfahrt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in falscher Fahrtrichtung

    Wolfsburg (ots) - Am Samstag, den 30.08.2025, um 02.22 Uhr, stellte eine Polizeistreife der Polizei Wolfsburg, einen PKW Skoda fest, der auf der vierspurigen Heinrich-Nordhoff-Straße in Fahrtrichtung Fallersleben unterwegs war aber auf der falschen Fahrtrichtungsfahrbahn, welche durch einen Grünstreifen zusätzlich getrennt sind. Der Fahrzeugführer konnte dann Höhe ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 17:21

    POL-WOB: Körperverletzung durch Schlagstock am Bahnhof Helmstedt

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, 29.08.2025 - Am Freitag, den 29.08.2025, kam es gegen 14:26 Uhr am Bahnhof Helmstedt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei bislang unbekannte männliche Täter auf dem Bahnsteig des Gleises 1, im Bereich des Treppenabgangs, zwei Männer an. Einer der Täter setzte dabei einen Schlagstock ein und schlug auf eines der Opfer ein. Die beiden weiteren ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:36

    POL-WOB: KORREKTUR Datum/ Uhrzeit: Halskette geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße, Ecke Am Rotheberg 27.08.2025, 14:09 Uhr Ein Unbekannter raubte einem 84-jährigen Passanten am Mittwochnachmittag an der Ecke Braunschweiger Straße/ Ecke Am Rotheberg eine goldene Halskette und flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen. Der Rentner war auf dem Weg nach Hause, als ihn ein unbekannter Mann ...

    mehr
