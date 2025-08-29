PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: KORREKTUR Datum/ Uhrzeit: Halskette geraubt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße, Ecke Am Rotheberg 27.08.2025, 14:09 Uhr

Ein Unbekannter raubte einem 84-jährigen Passanten am Mittwochnachmittag an der Ecke Braunschweiger Straße/ Ecke Am Rotheberg eine goldene Halskette und flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Rentner war auf dem Weg nach Hause, als ihn ein unbekannter Mann ansprach und nach einer Zigarette fragte. Als er dieses verneinte, entfernte sich der Unbekannte zunächst. Kurz darauf trat er jedoch von hinten an den 84-Jährigen heran und riss ihm unvermittelt die Kette vom Hals. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Frauenteichstraße.

Der unbekannte Täter war etwa 30 Jahre alt und mit einer dunkelblauen Jacke, einer anthrazitfarbenen Hose sowie einer Basecap bekleidet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361 46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
    POL-WOB: Halskette geraubt - Polizei sucht Zeugen

