Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrshinweise der Polizei und der Stadt Wolfsburg im Zusammenhang mit einer angemeldeten Versammlung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 28.08.2025

In der Wolfsburger Innenstadt findet am Samstagnachmittag, 30. August, der alljährliche Christopher Street Day statt.

Dabei werden die Teilnehmenden zwischen 14 und 18 Uhr in einem Marsch vom Wohltberg aus durch den Innenstadtbereich bis zum Steimker Berg ziehen.

Zwischen dem Brandenburger Platz und dem Walter-Flex-Weg wird es zu zum Teil erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Davon betroffen ist auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV).

