Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperverletzung durch Schlagstock am Bahnhof Helmstedt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 29.08.2025 - Am Freitag, den 29.08.2025, kam es gegen 14:26 Uhr am Bahnhof Helmstedt zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei bislang unbekannte männliche Täter auf dem Bahnsteig des Gleises 1, im Bereich des Treppenabgangs, zwei Männer an. Einer der Täter setzte dabei einen Schlagstock ein und schlug auf eines der Opfer ein.

Die beiden weiteren Täter attackierten die Männer mit Faustschlägen und Tritten. Die Opfer erlitten Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und Kopfes. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang den Tätern die Flucht.

Zum Tatzeitpunkt war der Bahnsteig stark frequentiert. Daher geht die Polizei davon aus, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei Helmstedt bittet dringend um Hinweise:

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05351-5210 bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell