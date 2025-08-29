PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperverletzung durch Schlagstock am Bahnhof Helmstedt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 29.08.2025 - Am Freitag, den 29.08.2025, kam es gegen 14:26 Uhr am Bahnhof Helmstedt zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei bislang unbekannte männliche Täter auf dem Bahnsteig des Gleises 1, im Bereich des Treppenabgangs, zwei Männer an. Einer der Täter setzte dabei einen Schlagstock ein und schlug auf eines der Opfer ein.

Die beiden weiteren Täter attackierten die Männer mit Faustschlägen und Tritten. Die Opfer erlitten Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und Kopfes. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang den Tätern die Flucht.

Zum Tatzeitpunkt war der Bahnsteig stark frequentiert. Daher geht die Polizei davon aus, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei Helmstedt bittet dringend um Hinweise:

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05351-5210 bei der Polizei in Helmstedt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Helmstedt
Am Ludgerihof 2, 38350 Helmstedt
Telefon: 05351-5210

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 11:36

    POL-WOB: KORREKTUR Datum/ Uhrzeit: Halskette geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße, Ecke Am Rotheberg 27.08.2025, 14:09 Uhr Ein Unbekannter raubte einem 84-jährigen Passanten am Mittwochnachmittag an der Ecke Braunschweiger Straße/ Ecke Am Rotheberg eine goldene Halskette und flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen. Der Rentner war auf dem Weg nach Hause, als ihn ein unbekannter Mann ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:24

    POL-WOB: Halskette geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße, Ecke Am Rotheberg 27.08.2025, 18:40 Uhr Ein Unbekannter raubte einem 84-jährigen Passanten am Mittwochnachmittag an der Ecke Braunschweiger Straße/ Ecke Am Rotheberg eine goldene Halskette und flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen. Der Rentner war auf dem Weg nach Hause, als ihn ein unbekannter Mann ansprach und nach einer Zigarette fragte. Als er dieses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren