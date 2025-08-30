PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in falscher Fahrtrichtung

Wolfsburg (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, um 02.22 Uhr, stellte eine Polizeistreife der Polizei Wolfsburg, einen PKW Skoda fest, der auf der vierspurigen Heinrich-Nordhoff-Straße in Fahrtrichtung Fallersleben unterwegs war aber auf der falschen Fahrtrichtungsfahrbahn, welche durch einen Grünstreifen zusätzlich getrennt sind. Der Fahrzeugführer konnte dann Höhe Major-Hirst-Straße von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Der 38 jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Gifhorn war nur bedingt der deutschen Sprache mächtig und zudem mit 2,19 Promille alkoholisiert, was eine Verständigung noch schwieriger machte. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden von der Polizei sichergestellt ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Lars Bollwien, Polizeihauptkommissar
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 17:21

    POL-WOB: Körperverletzung durch Schlagstock am Bahnhof Helmstedt

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, 29.08.2025 - Am Freitag, den 29.08.2025, kam es gegen 14:26 Uhr am Bahnhof Helmstedt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei bislang unbekannte männliche Täter auf dem Bahnsteig des Gleises 1, im Bereich des Treppenabgangs, zwei Männer an. Einer der Täter setzte dabei einen Schlagstock ein und schlug auf eines der Opfer ein. Die beiden weiteren ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:36

    POL-WOB: KORREKTUR Datum/ Uhrzeit: Halskette geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße, Ecke Am Rotheberg 27.08.2025, 14:09 Uhr Ein Unbekannter raubte einem 84-jährigen Passanten am Mittwochnachmittag an der Ecke Braunschweiger Straße/ Ecke Am Rotheberg eine goldene Halskette und flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen. Der Rentner war auf dem Weg nach Hause, als ihn ein unbekannter Mann ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:24

    POL-WOB: Halskette geraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße, Ecke Am Rotheberg 27.08.2025, 18:40 Uhr Ein Unbekannter raubte einem 84-jährigen Passanten am Mittwochnachmittag an der Ecke Braunschweiger Straße/ Ecke Am Rotheberg eine goldene Halskette und flüchteten daraufhin. Die Polizei sucht Zeugen. Der Rentner war auf dem Weg nach Hause, als ihn ein unbekannter Mann ansprach und nach einer Zigarette fragte. Als er dieses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren