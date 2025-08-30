Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in falscher Fahrtrichtung

Wolfsburg (ots)

Am Samstag, den 30.08.2025, um 02.22 Uhr, stellte eine Polizeistreife der Polizei Wolfsburg, einen PKW Skoda fest, der auf der vierspurigen Heinrich-Nordhoff-Straße in Fahrtrichtung Fallersleben unterwegs war aber auf der falschen Fahrtrichtungsfahrbahn, welche durch einen Grünstreifen zusätzlich getrennt sind. Der Fahrzeugführer konnte dann Höhe Major-Hirst-Straße von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Der 38 jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Gifhorn war nur bedingt der deutschen Sprache mächtig und zudem mit 2,19 Promille alkoholisiert, was eine Verständigung noch schwieriger machte. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden von der Polizei sichergestellt ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

