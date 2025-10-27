Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251027- 1109 Frankfurt- Riederwald: Gewalt im Amateurfußball

Frankfurt (ots)

(ma) Gestern Nachmittag (26. Oktober 2025) kam es gegen 17:20 Uhr im Rahmen des Amateurfußballspiels zwischen dem SG Riederwald und SPVGG Fechenheim 03 II zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.

So bildete sich nach bisherigen Erkenntnissen nach Abpfiff des Spiels ein Gerangel zwischen beiden Mannschaften sowie Zuschauern.

Hierbei wurde ein 18-jähriger Zuschauer durch mehrere bislang Unbekannte getreten und ins Gesicht geschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen und lehnte die Hinzuziehung eines Rettungswagens ab.

Weil ein 47-Jähriger die Tumulte mit seinem Handy filmte, nahm ein 25-Jähriger dies zum Anlass, dem Mann das Handy aus der Hand reißen zu wollen und ihn zu beleidigen.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell