Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251026 - 1106 Frankfurt - Gallus: Täterfestnahme nach versuchtem Raub auf Supermarktfiliale

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (25. Oktober 2025) versuchte ein 22-Jähriger, Bargeld in einem Supermarkt an der Mainzer Landstraße 357 zu erbeuten. Hierbei verletzte er einen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einem Messer und flüchtete zunächst, konnte aber zeitnah festgenommen werden.

Der Täter begab sich gegen 22:00 Uhr kurz vor Ladenschluss an die Kasse und gab vor, Ware bezahlen zu wollen. Als eine Mitarbeiterin des Marktes dann die Kasse öffnete, trat der Mann unvermittelt hinter den Kassenbereich und bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer. Diese schloss daraufhin sofort wieder die Kasse.

Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter des Marktes wurde auf die Situation aufmerksam und schritt ein. Es entwickelte sich ein Gerangel mit dem Täter, wobei dieser den Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einem Messer verletzte. Anschließend floh der ca. 165 cm große, westeuropäisch erscheinende Täter, der einen dunklen Kapuzenpullover und eine schwarze Mütze trug, ohne Beute.

Ersthelfer versorgten den verletzten Sicherheitsmitarbeiter vor Ort. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein umliegendes Krankenhaus.

Im Rahmen der umgehend und umfangreich geführten Fahndung lokalisierten die eingesetzten Beamten zeitnah einen Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatorts und nahmen diesen fest. Der 22-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert und soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Personen, die vor, während oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen hinsichtlich Tat oder Täter gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei dem zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell