PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251025 - 1103 Frankfurt - Innenstadt: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen - Jugendlicher festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Eine schnelle Festnahme gelang gestern Abend (24. Oktober 2025) in der Innenstadt, nachdem mehrere Schüsse gemeldet worden waren. Ein Jugendlicher steht im Verdacht mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen zu haben.

Über den Notruf erging gestern Abend gegen 20:00 Uhr die Mitteilung, dass soeben in der Fahrgasse nahe der Konstablerwache mehrere Schüsse abgegeben worden seien. Umgehend rückten mehrere Streifenwagen dorthin aus. Zwei Passanten hatten in der Fahrgasse den mutmaßlichen Verursacher bereits gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um einen 15-jährigen Jugendlichen, der nach Zeugenaussagen mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen hatte.

Neben der Schreckschusspistole wurden zudem eine sogenannte Pfefferpistole und mehrere Platzpatronen sichergestellt. Dem 15-Jährige wird nun der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz einerseits und Bedrohung andererseits zur Last gelegt. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 14:26

    POL-F: 251024 - 1102 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

    Frankfurt (ots) - (yi) Am gestrigen Donnerstagmorgen (23. Oktober 2025) kam es zu einem schweren Raub. Die Polizei sucht nach Zeugen. Demnach sei die 28-jährige Geschädigte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 07:20 Uhr im Bereich der Taunusanlage unterwegs gewesen, als sie durch einen bislang Unbekannten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden sei. Im selben Augenblick habe sich ein weiterer Unbekannter ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:24

    POL-F: 251024 - 1100 Frankfurt-Bockenheim: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Frankfurt (ots) - (di) Im Zeitraum zwischen dem 21. Oktober und 22. Oktober 2025 beschmierten unbekannte zum wiederholten Male die Fassade eines Bürogebäudes in der Breitlacherstraße mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Symbole wurden unkenntlich gemacht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren