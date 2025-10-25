Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251025 - 1103 Frankfurt - Innenstadt: Mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen - Jugendlicher festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Eine schnelle Festnahme gelang gestern Abend (24. Oktober 2025) in der Innenstadt, nachdem mehrere Schüsse gemeldet worden waren. Ein Jugendlicher steht im Verdacht mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen zu haben.

Über den Notruf erging gestern Abend gegen 20:00 Uhr die Mitteilung, dass soeben in der Fahrgasse nahe der Konstablerwache mehrere Schüsse abgegeben worden seien. Umgehend rückten mehrere Streifenwagen dorthin aus. Zwei Passanten hatten in der Fahrgasse den mutmaßlichen Verursacher bereits gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um einen 15-jährigen Jugendlichen, der nach Zeugenaussagen mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen hatte.

Neben der Schreckschusspistole wurden zudem eine sogenannte Pfefferpistole und mehrere Platzpatronen sichergestellt. Dem 15-Jährige wird nun der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz einerseits und Bedrohung andererseits zur Last gelegt. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

