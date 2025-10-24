Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251024 - 1102 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Donnerstagmorgen (23. Oktober 2025) kam es zu einem schweren Raub. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Demnach sei die 28-jährige Geschädigte ersten Erkenntnissen zufolge gegen 07:20 Uhr im Bereich der Taunusanlage unterwegs gewesen, als sie durch einen bislang Unbekannten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden sei. Im selben Augenblick habe sich ein weiterer Unbekannter genähert, die Frau in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gebracht. Der erste Unbekannte habe sodann Pfefferspray eingesetzt, die Handtasche der 28-Jährigen an sich genommen und die Flucht ergriffen. Ein Zeuge, welcher auf die Tat aufmerksam geworden sei, habe dem Flüchtenden ein Bein gestellt, woraufhin der Räuber zu Boden gefallen sei, die Handtasche losgelassen habe und ohne diese seine Flucht fortgeführt habe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51299 bei der Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell