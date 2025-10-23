PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: Schwerer Auffahrunfall auf der Weisenauer Brücke - drei Fahrzeuge beteiligt

A60, Richtung Darmstadt, Weisenauer Brücke (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:47 Uhr auf der Weisenauer Brücke zu einem schweren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 40-jährige Fahrerin eines Skoda Enyaq war gemeinsam mit ihren beiden Kindern auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als der Verkehr ins Stocken geriet. Die Frau bremste ihr Fahrzeug stark ab, ebenso der nachfolgende 57-jährige Fahrer eines Hyundai. Der 26-jährige Fahrer eines Kastenwagens erkannte die Situation jedoch zu spät und prallte nahezu ungebremst auf den Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den vorausfahrenden Skoda geschoben.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und auf der Fahrbahn liegen blieben. Die beiden Kinder im Skoda wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik gebracht. Der Fahrer des Hyundai musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden; er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Weisenauer Brücke zunächst vollständig gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr einspurig auf der linken Fahrspur wieder freigegeben werden.

Nach der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn wurde die Brücke gegen 19:03 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Durch die Sperrung kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

