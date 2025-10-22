PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nachtragsmeldung: Größere Unfallstelle führt zur Auslösung der Brandmeldeanlage

A60, Richtung Darmstadt, Anschlussstelle Laubenheim (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:18 Uhr in Richtung Darmstadt, in Höhe der Anschlussstelle Laubenheim zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Im Rahmen des Auffahrunfalls wurde niemand verletzt.

Die Bergungs- / und Reinigungsarbeiten nahmen über 3,5 Stunden in Anspruch, sodass alle Sperrungen gegen 10:56 Uhr wieder aufgehoben werden konnten. Im Rückstau kam es zu zwei weiteren Auffahrunfällen. Weiterhin kamen zwei Pannenfahrzeuge im Rückstau zum Erliegen und mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Durch die Sperrung kam es rund um Mainz zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Durch die Autobahnmeisterei Heidesheim wurde vor Ort gewährleistet, dass es im Tunnel zu keiner weiteren Auslösung der Brandmeldeanlage kam.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

