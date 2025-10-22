PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: Rechts überholt und Standstreifen genutzt

A 61/Wonnegau (ots)

Einen PKW-Fahrer, der zwischen Worms und Gundersheim auf der A 61 mehrfach rechts überholt habe und mehrere LKW über den Seitenstreifen überholt habe, meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 21.10.2025 gegen 8.25 Uhr. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den Wagen auf dem Parkplatz Langwiese kontrollieren. Der 29-jährige Fahrer gab an, dass er spät dran sei und eilig zu einem Termin müsse. Ihn erwartet nun eine entsprechende Bußgeldanzeige wegen Rechtsüberholen und Nutzung des Seitenstreifens.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

