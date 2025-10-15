Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Unfall auf A 61

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute gegen 13:15 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Sprendlingen zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen (wir berichteten vorab). Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dabei zur Kollision zwischen dem LKW eines 39-Jährigen, der an einem Stauende abbremste, einem nachfolgenden Transporter eines 38-Jährigen und einem ebenfalls nachfolgenden PKW. Dabei wurden die 34 Jahre alte Fahrerin des PKW sowie zwei vier und neun Jahre alte Kinder im PKW leicht und ein 13-jähriges Kind aus dem PKW schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Unfallaufnahme und zur Ermittlung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen und die am Unfall beteiligten Fahrzeuge für weitere Untersuchungen sichergestellt und hierzu abgeschleppt. Die A 61 war bis gegen 17 Uhr in Richtung Ludwigshafen für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Sperrung ist aufgehoben. Der Verkehr wurde durch die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim ab der Anschlussstelle Bad Kreuznach über die L 400 umgeleitet. Weiter wurde der Verkehr teils über den Parkplatz Sitzborn von der Autobahn abgeleitet. Der Rückstau auf der A 61 erstreckte sich zeitweise bis zum Autobahndreieck Nahetal. Den Sachschaden am PKW der 34-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro, den am Transporter auf ca. 8.000 Euro und am LKW auf ca. 3.000 Euro. Im Einsatz waren neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach auch Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, Kräfte des Rettungsdienstes mit drei Fahrzeugen und Kräfte der Feuerwehr aus Sprendlingen und Gensingen mit sechs Fahrzeugen und 19 Kräften. Der genaue Unfallhergang wird Gegenstand der nun folgenden Ermittlungen sein. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Hinweise von Unfallzeugen unter der Nummer 06701-9190 oder per Mail an PAStGau-Bickelheim@polizei.rlp.de.

