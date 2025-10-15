Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Unfall auf A 61 - Nachtrag

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Aus Anlass des schwereren Verkehrsunfalls auf der A 61 gegen 13:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim läuft derzeit noch die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die A 61 ist in Richtung Ludwigshafen weiterhin bis zum Ende der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau erstreckt sich derzeit bis zum Autobahndreieck Nahetal. Nach bisherigen vorläufigen Erkenntnissen bremste ein LKW an einem Stauende ab. Ein nachfolgender Transporter musste aufgrund dessen ausweichen und es kam hierdurch zu einer Kollision mit einem PKW. Dabei wurden drei von vier Insassen des PKW leicht und eine Person aus dem PKW schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Verkehr wird örtlich durch die Autobahnmeisterei umgeleitet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind im Einsatz. Der genaue Unfallhergang wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Wir berichten nach Abschluss der Maßnahmen nach.

