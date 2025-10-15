PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Unfall auf A 61 - Nachtrag

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Aus Anlass des schwereren Verkehrsunfalls auf der A 61 gegen 13:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim läuft derzeit noch die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die A 61 ist in Richtung Ludwigshafen weiterhin bis zum Ende der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau erstreckt sich derzeit bis zum Autobahndreieck Nahetal. Nach bisherigen vorläufigen Erkenntnissen bremste ein LKW an einem Stauende ab. Ein nachfolgender Transporter musste aufgrund dessen ausweichen und es kam hierdurch zu einer Kollision mit einem PKW. Dabei wurden drei von vier Insassen des PKW leicht und eine Person aus dem PKW schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Verkehr wird örtlich durch die Autobahnmeisterei umgeleitet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind im Einsatz. Der genaue Unfallhergang wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Wir berichten nach Abschluss der Maßnahmen nach.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 13:51

    POL-VDMZ: Unfall auf A 61 - aktuell Vollsperrung

    A 61/Gau-Bickelheim (ots) - Zu einem schwereren Verkehrsunfall ist es aktuell gegen 13:15 Uhr auf der A 61 zwischen den Anschlussstellen Bad Kreuznach und Gau-Bickelheim gekommen. Beteiligt sind nach ersten Erkenntnissen ein LKW, ein PKW und ein Transporter. Die A 61 in Richtung Ludwigshafen ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind im Einsatz. Über den ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 02:59

    POL-VDMZ: Zu schnell und unter Drogeneinfluss

    A61 Worms (ots) - An diese Heimreise wird sich eine 25 jährige Schweizerin noch lange erinnern. Am frühen Montagmorgen stellt eine zivile Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, gegen 02:00 Uhr, die junge Dame, auf der A61 bei Gundersheim, fest. Hierbei überschritt sie mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 34 km/h. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle, auf einem Autobahnrastplatz bei Worms, ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 20:55

    POL-VDMZ: Autokorso mit mehreren Fahrzeugen

    Wörrstadt (ots) - Am 11.10.2025 gegen 15:42 Uhr wurde der Polizei ein Autokorso auf der A643 in Fahrtrichtung Bingen gemeldet. Mehrere Mitteiler gaben an, dass acht bis zehn Fahrzeuge zwischen der AS Mainz-Mombach und der AS Mainz-Gonsenheim mit stark variierenden Geschwindigkeiten fuhren und dabei mehrere Spuren blockierten. Die Fahrzeuge konnten wenig später in Mainz angetroffen und mit mehreren Kräften einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren