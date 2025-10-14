Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell und unter Drogeneinfluss

A61 Worms (ots)

An diese Heimreise wird sich eine 25 jährige Schweizerin noch lange erinnern. Am frühen Montagmorgen stellt eine zivile Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, gegen 02:00 Uhr, die junge Dame, auf der A61 bei Gundersheim, fest. Hierbei überschritt sie mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit um bis zu 34 km/h.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle, auf einem Autobahnrastplatz bei Worms, stellten die Beamten noch fest, dass die Dame unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Folglich wurde die Heimfahrt in die Schweiz zumindest mit dem PKW beendet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Heimfahrt erfolgte mit der Bahn. Auf die Dame wartet nun ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell