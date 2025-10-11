Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

A60 FR Bingen, AS Bingen-Ost (ots)

Am 11.10.2025 ereignete sich gegen 12:20 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, zwischen den AS Ingelheim-West und Bingen-Ost, ein Verkehrsunfall. Der 56-jährige Unfallverursacher befuhr die rechte Spur, während er seinen Blick zwei auf dem Standstreifen befindlichen Transportern zuwandte. Infolge der Ablenkung übersah er dabei das vorausfahrende Fahrzeug einer 49-Jährigen, bremste stark ab und wich auf die linke Spur aus. Aufgrund des starken Ausweichmanövers verlor der 56-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte seitlich über alle Fahrstreifen, bis er frontal mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn für wenige Minuten voll gesperrt werden, im Anschluss wurde der Verkehr über den Standstreifen geleitet. Es bildete sich erheblicher Rückstau.

