Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zusammenstoß am Stauende

Vollsperrung über drei Stunden

Eppelsheim (ots)

Am Morgen kam es auf der BAB 61 zwischen den Anschlussstellen Alzey und Gundersheim zu einem Verkehrsunfall am Stauende.

Der Fahrer eines LKW bemerkte das Stauende zu spät und kollidierte mit einem PKW-Transporter. Dieser hatte zum Zeitpunkt zwei PKW beladen, wodurch die Unfallstelle mit vielen Trümmerteilen und Betriebsstoffen bedeckt war.

Die Unfallstelle musste daraufhin zwecks Bergungs- und Reinigungsarbeiten für drei Stunden voll gesperrt werden.

Durch den Unfall kam es, glücklicherweise, lediglich zu einer leichten Verletzung.

