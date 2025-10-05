Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

A63 FR Mainz, AS Biebelnheim (ots)

Am 04.10.2025 ereignete sich an der AS Biebelnheim in Fahrtrichtung Mainz ein Verkehrsunfall. Der 17-jährige Unfallverursacher kam hierbei mit seinem Leichtkraftrad beim Auffahren auf die Autobahn ins Schlingern und stürzte. Der Fahrer konnte sich auf den Mittelschutzstreifen begeben. Sein Kraftrad kam auf der linken Spur zum liegen. Dort kollidierte der 39-jährige, zweite Unfallbeteiligte mit dem Leichtkraftrad. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer und drei Insassen des PKW wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrspuren der A63 wurden für die Dauer der Unfallaufnahme von 20:55 Uhr bis 21:56 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell