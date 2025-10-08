Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall wegen abgefahrener reifen

A 63/Kirchheimbolanden (ots)

Offenbar weil die Reifen am PKW nicht mehr gut waren, kam eine 60-Jährige am 7.10.2025 gegen 14:15 Uhr mit ihrem PKW in der Ausfahrt Kirchheimbolanden an der A 63 von der Fahrbahn ab. Sie kam ins Schleudern und es kam zum Unfall. Dabei befuhr die Frau zunächst die A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Bei der Abfahrt an der Anschlussstelle Kirchheimbolanden geriet der PKW ins Schleudern und kam im Grünstreifen neben der Gegenfahrspur zum Stehen. Es entstand glücklicherweise nur leichter Sachschaden an ihrem eigenen PKW in Form eines geplatzten Reifens. Zudem wurde ein Leitpfosten der Auffahrt zur A 63 durch den Zusammenstoß aus der Verankerung gelöst. Die 60-Jährige blieb unverletzt. Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, die den Unfall aufnahmen, stellten jedoch fest, dass die Reifen am PKW der 60-Jährigen teils völlig überaltert und zudem ungleichmäßig abgefahren waren. Die Polizei prüft nun, ob dies die Ursache für den Unfall war.

