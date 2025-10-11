Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Gefährliche Fahrmanöver und Verdacht eines illegalen Straßenrennens auf A66, A643 und A60 - Zeugen gesucht

Heidesheim (ots)

Am späten Freitagabend, den 10.10.2025, kam es im Zeitraum zwischen 22:40 Uhr und 23:05 Uhr auf der Autobahn 66 in Richtung Wiesbaden sowie im weiteren Verlauf über das Schiersteiner Kreuz auf der A643 bis zur A60 in Richtung Bingen zu einer Reihe gefährlicher Verkehrssituationen. Diese wurden ersten Erkenntnissen zufolge durch das rücksichtslose Verhalten von mindestens zwei dunkel lackierten, hochmotorisierten Lamborghini Huracán ausgelöst. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB sowie der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gemäß § 315d StGB.

Bisherigen Zeugenaussagen zufolge waren beide Sportwagen mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs. Sie fuhren extrem dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf, betätigten wiederholt die Lichthupe und bremsten anschließend teils unvermittelt so stark ab, dass der nachfolgende Verkehr beinahe bis zum Stillstand kam. Durch dieses Verhalten wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Ein Verkehrsteilnehmer gab an, er habe mehrfach stark abbremsen und ausweichen müssen, um eine Kollision mit den abrupt bremsenden Sportwagen zu verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten noch weitere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrmanöver der Sportwagen-Fahrer behindert oder gefährdet worden sein.

Eines der beteiligten Fahrzeuge konnte durch die Einsatzkräfte der Polizei auf der A60 angetroffen und kontrolliert werden.

Die Polizeiautobahnstation Heidesheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder weitere Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben, durch die Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge gefährdet wurden oder sachdienliche Hinweise (z.B. zu den Fahrzeugen oder Fahrern) geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell