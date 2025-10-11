Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autokorso mit mehreren Fahrzeugen

Wörrstadt (ots)

Am 11.10.2025 gegen 15:42 Uhr wurde der Polizei ein Autokorso auf der A643 in Fahrtrichtung Bingen gemeldet. Mehrere Mitteiler gaben an, dass acht bis zehn Fahrzeuge zwischen der AS Mainz-Mombach und der AS Mainz-Gonsenheim mit stark variierenden Geschwindigkeiten fuhren und dabei mehrere Spuren blockierten. Die Fahrzeuge konnten wenig später in Mainz angetroffen und mit mehreren Kräften einer Kontrolle unterzogen werden. Sollten Sie ebenfalls durch den vorliegenden Sachverhalt beeinträchtigt worden sein oder diesen beobachtet haben, wenden Sie sich unter der 06352/950-0 an die Polizeiautobahnstation in Heidesheim.

