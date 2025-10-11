PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autokorso mit mehreren Fahrzeugen

Wörrstadt (ots)

Am 11.10.2025 gegen 15:42 Uhr wurde der Polizei ein Autokorso auf der A643 in Fahrtrichtung Bingen gemeldet. Mehrere Mitteiler gaben an, dass acht bis zehn Fahrzeuge zwischen der AS Mainz-Mombach und der AS Mainz-Gonsenheim mit stark variierenden Geschwindigkeiten fuhren und dabei mehrere Spuren blockierten. Die Fahrzeuge konnten wenig später in Mainz angetroffen und mit mehreren Kräften einer Kontrolle unterzogen werden. Sollten Sie ebenfalls durch den vorliegenden Sachverhalt beeinträchtigt worden sein oder diesen beobachtet haben, wenden Sie sich unter der 06352/950-0 an die Polizeiautobahnstation in Heidesheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132/950-0
E-Mail: PastHeidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren