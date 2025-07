Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Haltestelle beschädigt - Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte zwischen 20 Uhr am Samstag und kurz vor 10 Uhr am Sonntag die Bushaltestelle Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch einen Einkaufswagen mit so großer Wucht gegen eine der Seitenscheiben der Haltestelle gerammt, dass diese zu Bruch ging. Die Täterschaft entfernte sich von der Örtlichkeit und ließ den Einkaufswagen zurück. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell